Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SİLİVRİ'de tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı 8'e yükseldi.

SİLİVRİ'de tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı 8'e yükseldi.

Olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise tedavisi sürüyor. 

TUTUKLU SAYIS 8'E YÜKSELDİ 

Bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olaya ilişkin dün gece de olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sabah saatlerinde, geriye kalan 3 şüpheli ise sorgularının ardından akşam saatlerinden sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı ise 8'e yükseldi. Ayrıca ağır yaralanan Mertcan Kaya'nın kardeşi Metehan Vehbi Kaya'nın Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.


- İstanbul
Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele
Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Hande Ataizi Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Silivri'deki Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 23:18:40. #1.15#

title