Silivri'de yerli ayçiçeği tohumu için deneme ekimi yapıldı
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Silivri'de yerli ayçiçeği tohumu için deneme ekimi yapıldı

Silivri'de yerli ayçiçeği tohumu için deneme ekimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Silivri'de yerli ayçiçeği üretimi amacıyla yetiştirilen tohumlar, toprakla buluşturuldu.

Silivri'de yerli ayçiçeği üretimi amacıyla yetiştirilen tohumlar, toprakla buluşturuldu.

Silivri Belediyesi ve Trakya Tohumcular Derneği iş birliğiyle Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi alanına 8 farklı türde yerli ayçiçeği tohumu için deneme ekimi yapıldı.

Etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ekimle beraber büyük ufuklara yelken açıldığını ifade etti. Pandemi döneminin tarımsal üretimin önemini bir kez daha hatırlattığını dile getiren Yılmaz, "Silivri her zaman tarımsal üretimde Türkiye'nin en önemli ambarlarından biri. Biz bunun bilincindeyiz. Israrla tarımsal üretimi desteklemeye ve tarım arazilerini korumaya devam edeceğiz." dedi.

Projenin yağ bitkileri alanında çok önemli olduğuna vurgu yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ise ekim çalışmasının ayçiçeğinin yerli ve milli tohum çeşidi konusunda yapılan çalışmaların bir lobisi olduğunu ifade etti.

Tekirdağ ?İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ahmet Tokgöz de yerli ve milli tohum denemelerinin büyük önem arz ettiğini anlatarak, "Bakanlık bize Tekirdağ ili olarak 160 milyon ayçiçek desteği verdi. Bu desteğin yarısına yakını sırf üreticilerin tohumluk girdisini karşılamak için harcanmakta." diye konuştu.

Etkinliğe, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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