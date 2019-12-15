Silivri'de şehitler anısına tekvando turnuvası düzenlendi

15.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:46

Silivri Kaymakamlığı, Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Silivri Tekvando Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 2. Silivri Şehitleri Tekvando Turnuvası sona erdi.

Alibey Spor Salonu'nda Silivrili şehitler anısına düzenlenen müsabakalara, Samsun, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'daki 33 kulüpten 360 sporcu katıldı.

Silivri Kaymakamı Ali Partal, yaptığı konuşmada, sporun önemine değinerek, güzel seyirli, keyifli bir turnuva olması temennisinde bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kahramanların, bu ay yıldızlı al bayrak için şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla, şükranla, minnetle eğilmek istiyorum." dedi.

Turnuvanın sonunda, derece için mücadele eden 33 kulübe kupa, 360 sporcuya ise madalya takdim edildi.

Silivrili şehitlerin yakınlarına da Kaymakam Partal, Belediye Başkanı Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve İlçe Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA