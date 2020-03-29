SİLİVRİ'DE ŞEHİRLERARASI YOLCULUK EDENLER SAĞLIK KONTROL NOKTASINDA DENETLENİYOR KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Silivri Kınalı mevkii Tekirdağ İstanbul Yolu'nda sağlık kontrol noktası oluşturuldu.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Silivri Kınalı mevkii Tekirdağ İstanbul Yolu'nda sağlık kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin beklediği kontrol noktalarında, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların ateşi, sağlıkçılar tarafından kontrol edildi. Polis ve jandarma hem 65 yaş ve üzeri yolcunun olup olmadığını, hem de araçlardaki oturma düzenini denetledi.

Kaynak: DHA