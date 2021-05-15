Silivri'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerine daldı.
Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerine daldı.
Alibey Mahallesi Hasan Korsan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UL 5578 plakalı otomobil bir iş yerine girdi.
İş yerinin içerisinde bulunan kişiyi duvar korurken, otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın etkisiyle otomobilde ve iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş