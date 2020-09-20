Silivri'de koca dehşeti: 2 yaralı
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Silivri'de koca dehşeti: 2 yaralı

Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu.

Silivri'de koca dehşeti: 2 yaralı
20.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:17

Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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