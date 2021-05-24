Silivri'de kavgada hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları adliye önünde bir araya geldi

Silivri'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mertcan Kaya ve yaralanan kardeşi Metehan Kaya'nın ailesi, Silivri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Silivri'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mertcan Kaya ve yaralanan kardeşi Metehan Kaya'nın ailesi, Silivri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Ayakta güçlükle duran Mertcan ve Metehan Kaya'nın babası Akın Kaya, konuşamayacağını belirterek, hazırladığı metnin okunmasını istedi. Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Serkan Kaya tarafından okunan metinde şu görüşlere yer verildi:

"Bir oğlumun öldüğü, bir oğlumun ölümle mücadele ettiği bu vahşeti kimler yaşattıysa Allah'ından bulsun. Benim ilk andan itibaren tek bir isteğim vardı, o da adaletin yerini bulmasıydı. Devletimizin tüm birimlerinden Allah razı olsun. Soruşturmayı itinayla takip ettiler. Bir nebze de olsa içime su serptiler. Ben oğullarımın kanı yerde kalsın istemiyorum. Devletimizin ve kanunların tüm suçlulara hak ettikleri cezaları vereceğine güvenim ve itimadım tamdır. Bu olayın peşini ne ben ne de devletimizin bırakmayacağına sonsuz inanıyor ve güveniyorum. Tanıyan ve tanımayan herkese bana ve eşime destek verdikleri için teşekkür ediyorum."

Anne Filiz Kaya da "Yarası kapanmaz acılar ve üzüntüler içerisindeyim. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum." diye konuştu.

Aileye destek veren Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Serkan Kaya, açıklama için bir araya gelen kalabalığa işaret ederek, "Bu güzide kalabalığın 23 yaşında toprağa verilen Mertcan Kaya'nın düğününde, askerlik eğlencesinde toplanmasını isterdik. Biz burada ne söylersek Mertcan'ı geri getiremeyeceğiz." dedi.

Silivri Adalet Sarayı önünde adaleti aradıklarını dile getiren Kaya, "Biz gençlerimizi geleceğe dair fikir projeleri ile değerlendirmek isterken, maalesef 23 yaşında bir genci toprağa verirken, aynı yaş grubunda insanlar da cezaevinde. Biz caydırıcılık istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaya ailesi adına konuşan Avukat Tuncay Demir de toplumun ailenin yaşadığı acı etrafında kenetlendiğini belirterek, faillerin adalete teslim edilmiş olması, delillerin büyük oranda toplanmasının acılarını büyük oranda hafiflettiğini ifade etti.

Silivri'de iki grup arasında 17 Mayıs'ta yaşanan kavgada, bıçakla yaralanan Mertcan Kaya yaşamını yitirmiş, kardeşi Metehan Kaya ise yaralanmıştı. Olay sonrası 8 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş