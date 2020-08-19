Silivri'de kapalı pazar alanında korona virüs denetimi yapıldı Silivri'de kapalı pazar alanında korona virüs denetimi yapıldı Silivri kapalı pazar alanında korona virüs kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Silivri'de kapalı pazar alanında korona virüs denetimi yapıldı

İSTANBUL - Silivri kapalı pazar alanında korona virüs kapsamında denetim gerçekleştirildi. Pazarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Silivri'nin Gümüşyaka mahallesinde İçişleri Bakanlığı talimatı ile ilçe kaymakamlığı korona virüs kapsamında denetim gerçekleştirdi. "Sağlık için, hepimiz için" denetimine, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Fatih Kalkan, Zabıta ve Jandarma ekipleri katıldı. Pazarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Kaynak: İHA