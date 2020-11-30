Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

30.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:02

Silivri'de fırından sadaka kutusu çalan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Silivri'de fırından sadaka kutusu çalan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi'ndeki fırına gelen şüpheli, personelden hamur istedi. Fırın çalışanının arka tarafa yönelmesini fırsat bilen kişi, kasa üzerindeki sadaka kutusunu alarak iş yerinden ayrıldı.

Sadaka kutusunun çalınması üzerine polise haber veren iş yeri sahibi Bozan Akcan, daha önce de bu tür hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini söyledi. Akcan, sadaka kutusunu almanın çok kötü bir davranış olduğunu belirterek, tekrarının olmamasını temenni etti.

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Polis kamera görüntülerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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