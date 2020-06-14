Silivri'de feci kaza: 2 ölü
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Silivri'de feci kaza: 2 ölü

Silivri'de feci kaza: 2 ölü Silivri Akören yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

14.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:39

Silivri'de feci kaza: 2 ölü

İSTANBUL - Silivri Akören yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam 21.00 sıralarında Silivri Akören yolu Kuzey Marmara otoyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Genç ve Yurdagül Genç'in bindiği motosiklet seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıslardan Alaattin Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Yurdagül Genç'in ise kalbi durdu. 112 ekipleri uzun süre kalp masajı yaparak Yurdagül Genç'i hayata döndürmeyi başardı. Yurdagül Genç ağır yaralı olarak Silivri Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de feci kaza: 2 ölü

Kaynak: İHA

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