Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi
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Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

03.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:48

Silivri'de vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Silivri'de vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

AFAD ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Afet Bilinci ve Farkındalık Parkuru'nda deprem konusunda bilgilendirildi.

AFAD personeli, vatandaşlara simülasyon tırında 7 büyüklüğünde sarsıntı yaşatarak, deprem öncesi, anı ve sonrasında nelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Simülasyon tırını tecrübe eden Muzaffer Özhan, "Türkiye'de yaşıyorsak depreme herkesin hazırlıklı olması lazım. Ne gösteriyorlarsa öğrenmek zorundasın. Panik halinde olunmaması için güzel bir şey." dedi.

Öğrenci Şemsettin Şengül, bilginin önemine işaret ederek, bu konuların okullarda da öğretildiğini, çalışmanın güzel olduğunu söyledi.

Muhammet Kızılkaya, deprem anında soğukkanlı ve sakin olmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Simülasyon tırına çocuğuyla katılan Bilgen Ceylan, "Daha önce de yaşadık ama bu daha korkutucu oldu. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ama bu tecrübe kazanmamıza vesile oldu. İnşallah deprem olmaz." diye konuştu.

Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi
Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi
Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi
Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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