Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
SİLİVRİ'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü.
SİLİVRİ'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü. Otomobil ile şampiyonluk turu atan 4 kişi, denetim noktasında polis ekipleri tarafından çevrildi. Ekipler, 4 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 12 bin 600 TL para cezası kesti.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı