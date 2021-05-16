Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü.

SİLİVRİ'de polis ekipleri Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından kutlamaların adresi olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı'nda denetimlerini sürdürdü. Otomobil ile şampiyonluk turu atan 4 kişi, denetim noktasında polis ekipleri tarafından çevrildi. Ekipler, 4 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 12 bin 600 TL para cezası kesti. 

 


- İstanbul
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
Şampiyon Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Şampiyon Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Demir Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Beren Saat Cemal Hünal Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Abdullah Avcı Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'de Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 07:48:00. #1.16#

title