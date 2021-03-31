Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi
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Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel
Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi

Silivri'de TEM otoyolu Kınalı mevkisinde bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Silivri'de TEM otoyolu Kınalı mevkisinde bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi.

TEM otoyolu İstanbul istikameti Kınalı mevkisinde sürücü Sezgin Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine idaresindeki 34 BDS 720 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle otomobil metrelerce sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 125 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Sürücü Sezgin Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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