Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti

Serdar Ortaç'la olan 5 yıllık evliliğini 2019 yılında tek celsede noktalayan Chloe Loughnan, şikayetçi olduğu küçük göğüslerinin silikonlarını yeniletti. Hayalini kurduğu göğüslere kavuştuktan sonra cüretkar pozlarını art arda sıralayan Chloe, sosyal medyada adeta şov yaptı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile olan evliliğini 2019 yılında sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, boşanma sonrası Ortaç'tan 1 milyon liralık tazminatı aldıktan sonra Türkiye'yi terk etmişti.

POZLARIYLA NEFES KESTİ

Ayrılığın ardından kendisine yeni bir yaşam kuran Chloe, hayatında ve kendisinde şikayetçi olduğu şeyleri de değiştirmeye başladı. Yılladır küçük göğüslerinden muzdarip olan ünlü model, bıçak altına yatarak silikonlarını yeniletti. Masadan kalktıktan sonra hayalini kurduğu göğüslere kavuşan İrlandalı Chloe Loughnan, sosyal medyada da son görünümünü paylaşmalara doyamadı. Nefes kesen pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken eski yenge, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

"SEVEREK EVLENDİK, SEVEREK BOŞANDIK"

Aralarında 22 yaş farkı bulunan Serdar Ortaç ile İstanbul'a gezmeye geldiği sırada tanışan ve 2014 yılında nikah masasına oturan İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 yıl süren evlilik 2019'da tek celsede bitirmişti. Ayrılık kararları ile magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, mahkeme sonrasında, "Severek evlendik, severek boşandık." demişti.