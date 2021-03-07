Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti

07.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:03
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti

Serdar Ortaç'la olan 5 yıllık evliliğini 2019 yılında tek celsede noktalayan Chloe Loughnan, şikayetçi olduğu küçük göğüslerinin silikonlarını yeniletti. Hayalini kurduğu göğüslere kavuştuktan sonra cüretkar pozlarını art arda sıralayan Chloe, sosyal medyada adeta şov yaptı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile olan evliliğini 2019 yılında sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, boşanma sonrası Ortaç'tan 1 milyon liralık tazminatı aldıktan sonra Türkiye'yi terk etmişti.

POZLARIYLA NEFES KESTİ

Ayrılığın ardından kendisine yeni bir yaşam kuran Chloe, hayatında ve kendisinde şikayetçi olduğu şeyleri de değiştirmeye başladı. Yılladır küçük göğüslerinden muzdarip olan ünlü model, bıçak altına yatarak silikonlarını yeniletti. Masadan kalktıktan sonra hayalini kurduğu göğüslere kavuşan İrlandalı Chloe Loughnan, sosyal medyada da son görünümünü paylaşmalara doyamadı. Nefes kesen pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken eski yenge, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
"SEVEREK EVLENDİK, SEVEREK BOŞANDIK"

Aralarında 22 yaş farkı bulunan Serdar Ortaç ile İstanbul'a gezmeye geldiği sırada tanışan ve 2014 yılında nikah masasına oturan İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 yıl süren evlilik 2019'da tek celsede bitirmişti. Ayrılık kararları ile magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, mahkeme sonrasında, "Severek evlendik, severek boşandık." demişti.

Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy İbrahim Selim Esra Dermancıoğlu
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:32:38. #1.14#
title