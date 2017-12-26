Silifke Kaymakamı Cinbir, Çiftçileri Dinledi

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, çitçiler için yapılması gereken ne varsa onun çabası içerisinde olduklarını söyledi.



Kaymakam Cinbir, Silifke Ziraat Odasınca düzenlenen "Çiftçi sorunları ve çözüm önerileri" toplantısında, ilçedeki çiftçilerle bir araya gelerek sorunları dinledi.



Çiftçiler için yapılması gereken ne varsa onun çabası içerisinde olduklarını ifade eden Cinbir, şöyle konuştu:



"Tarımın önemi her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. İlçemiz bereketli topraklarının yanında gerek iklimi, gerek konumu, gerekse potansiyeli bakımından her türlü tarımsal faaliyetin yapılmasına çok elverişli bir bölgede bulunmakta. Yaptığımız bu toplantı ile de sizlerin sorunlarını ve düşüncelerini dinledik. Amacımız sizlerin en iyi şekilde tarımsal faaliyetler yapmanızı sağlamak. Devletimizin temsilcisi olarak da bunun çabası içerisindeyiz."



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, ilçenin tarım ürünü üretimi sıralamasında hem önde hem de gözde bir konuma sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İlk sıralarda olmak üretimin en iyi zamanda yapılmasının, uygun zamanda hasadını ve pazarlanmasını gerektirir. Bu da gencimiz, yaşlımız ve ailemizle birlikte yoğun, sabırlı ve özverili bir çalışma temposuna bağlıdır. Bu yoğun çalışma temposu sırasında ürünlerin toplanması, alım merkezi veya depolara nakledilmesinden üretim ve hasat zamanının yoğun işçilik gerektirmesi ve tarım işçilerinin tarlalara sevk ve idaresinde mevsimlik olarak şehir dışından gelen tarım işçilerinin yaşam alanlarının belirlenmesinde tarım ve hayvancılık alanlarında karşılaştığımız bu ve benzeri sorunların çözümü için bizlere değerli vaktini ayıran Silifke Kaymakamımız Sayın Şevket Cinbir'e, Silifke Ziraat Odası Başkanlığı ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz."