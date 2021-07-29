Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor

Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık'taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu da trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi
10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:22:10. #1.16#

title