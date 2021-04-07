Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı

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Şili hükümetinin nüfusu artırmak için kasten şeker hapı dağıttığı iddia edildi. Olay nedeniyle, geçen yıldan bu yana en az 150 kadının plansız bir şekilde hamile kaldığı ortaya çıktı. Şilili kadınlarsa hükümetin bu uygulamasına tepki gösterdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de; uzmanlar, geçen yıl çok sayıda artan kadının plansız bir şekilde hamile kaldığını bildirmesi üzerine araştırma yapmaya başladı. Corporacion Miles adlı bir STK da duruma ilişkin resmi bir soruşturma talebinde bulundu.

Geçen yılın ağustos ayında 276 bin 890 paket doğum kontrol hapı geri çağrıldı. Yapılan incelemede Anulette CD adıyla dağıtılan ilaçların kontrasepitif değil, şeker hapı (plasebo) olduğu ortaya çıktı.

KÜRTAJA İZİN YOK

NTV'nin haberine göre; olayın ardından, 150'yi aşkın kadın istemediği halde hamile kaldı. Şili pek çok Latin Amerika ülkesi gibi katı kürtaj yasalarına sahip olduğundan birçoğu kadın mağdur oldu. Bir kadın cinsel tacize uğramadıkça veya hayatı tehlikede değilse, Şili'de kürtaj yapılmasına izin verilmiyor. Bu yasalar nedeniyle, kadınların bu planlanmamış gebeliklerle başa çıkmak için çok az yolu bulunuyor. Bir kısmı hayatını riske atarak merdiven altı kliniklerde kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor.

"HAZIR OLMAYAN BİR KADIN İÇİN ANNE OLMAK ÇOK ZOR"

Bununla birlikte, Şilili kadınların çoğu, hali hazırda koronavirüsün duygusal ve finansal zorlukları nedeniyle zaten zor durumda olduğundan çocuk sahibi olmaya hazır hissetmiyor. Hatalı doğum kontrol haplarını aldıktan sonra dördüncü çocuğuna hamile kalan üç çocuk annesi Marlisett Guisel Rain Rain, "Hazır olmayan bir kadın için anne olmanın ne kadar zor olduğunu insanların kavradığını sanmıyorum. Kendini tamamen yeniden inşa etmen gerekiyor ve bu çok zor" dedi.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Diğer taraftan, hem Şili hükümeti hem de ilaç üreticisi sorumluluk almaktan kaçıyor ve suçu birbirine atıyor. Şirket,haplarını aldıktan sonra planlanmamış gebeliklere ilişkin "hiçbir rapor" almadığını iddia etti ve ,sağlık çalışanlarının sorunu hapları dağıtmadan önce fark etmeleri gerektiği konusunda ısrar etti. Hükümet ise üreticiye "kalite sorunları" nedeniyle 92 bin dolar ceza kesti.

Corporacion Miles direktörü Anita Peña Saavedra, "Kadınlar devlet klinikleri tarafından verilen haplara güveniyorlardı. İstemsiz gebeliklerden her ikisi de sorumludur" dedi.Bununla birlikte, sivil toplum kuruluşu aynı zamanda kusurlu hapları alırken hamile kalan tüm kadınlar adına yasal işlem başlattı.

YASALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Üreme hakları aktivistleri ise olayın ülkenin yeni bir hükümeti ve yeni anayasayı oylayacağı Kasım ayında gelecek katı kürtaj karşıtı yasalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmasını umuyor.

Bir insan hakları avukatı olan Paula Avila, "Bu, üç yasal istisnaya sahip olmanın neden yeterli olmadığını ve neden ücretsiz ve yasal kürtaja erişimin her zaman önemli olduğunu göstermek için çok sembolik bir durum" açıklamasını yaptı.