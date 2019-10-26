Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

26.10.2019 21:12

Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı. Şili ordusu da ülkenin başkenti Santiago'yu da kapsayan bölgedeki sokağa çıkma yasağını sona erdirdi