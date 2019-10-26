Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şili'de büyüyen protestolar nedeniyle kabine değişikliğine gidiliyor; Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı.

26.10.2019 21:12

Şili'de bir haftadır şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Sebastian Pinera kabine değişikliğine gideceğini açıkladı. Şili ordusu da ülkenin başkenti Santiago'yu da kapsayan bölgedeki sokağa çıkma yasağını sona erdirdi

Kaynak: Euronews.com

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