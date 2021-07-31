Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu
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Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu Çekmeköy Şile yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, refüjü aşarak ormanlık alana uçtu.

Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu

İSTANBUL - Çekmeköy Şile yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, refüjü aşarak ormanlık alana uçtu.

Kaza, Şile yolu Ömerli mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametine doğru seyir halinde olan 34 Z 6370 plakalı Dacia Duster marka araç, sürücüsü Emine Yüce'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aştıktan sonra ormanlık alana uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanıklık eden Ali Gündoğdu isimli bir vatandaş, "Şile istikametine gidiyormuş. Muhtemelen tekeri patladığı için araç aşağı yuvarlanıyor. Emniyet kemeri takılıydı. Bilinci yerinde. Başının arkasında kanama vardı" şeklinde konuştu.

Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu
Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu
Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu
Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu
Şile yolunda hakimiyetini kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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