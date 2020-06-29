Şile Kızılcaköy Sahili Her Pazar 13.15'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Şile. Şile'nin doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, Kızılcaköy sahilini de gezmeden geçmedi.

Her Pazar 13.15'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Şile. Şile'nin doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, Kızılcaköy sahilini de gezmeden geçmedi. Oldukça geniş bir kumsala sahip sahilde, birçok imkan bulunmakta. İstanbul'a çok yakın bu gizli cennet günübirlik deniz keyfi yaşamak isteyenler için eşsiz bir yer.

Kaynak: DailyMotion.com