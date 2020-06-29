Şile Kızılcaköy Sahili
Her Pazar 13.15'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Şile. Şile'nin doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, Kızılcaköy sahilini de gezmeden geçmedi.
29.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:54
Her Pazar 13.15'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Şile. Şile'nin doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, Kızılcaköy sahilini de gezmeden geçmedi. Oldukça geniş bir kumsala sahip sahilde, birçok imkan bulunmakta. İstanbul'a çok yakın bu gizli cennet günübirlik deniz keyfi yaşamak isteyenler için eşsiz bir yer.
Kaynak: DailyMotion.com