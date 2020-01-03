: Şile'de silahlı soygun zanlısı yakalandı

03.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:17

Şile'de bir tekel bayisine girip silahla ateş açarak kasadaki paraları gasbeden zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki tekel bayisine giren yüzü kapalı bir kişi, tabancayla ateş açtı. Daha sonra kasadaki tüm parayı alan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanan şahsın üzerinde bir adet tabanca ve nakit para bulundu. Yakalanan şahsın farklı suçlardan aranması bulunan Hakan Y. olduğu belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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