- Şile Belediyesi Kilis'i yalnız bırakmadı

KİLİS - İstanbul Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Kilislilere destek vermek için kente geldi.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı. Belediye konuk evinde kahvaltı yapan heyet daha sonra Kilisli esnafı ziyaret etti. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilisli esnafa destek vermek için küçük esnaftan alışveriş yaparak, aldıklarının dar gelirli vatandaşlara dağıtılması için Gıda Bankasına teslim etti. Kilis caddelerini gezen Tabakoğlu ile Kara, kadınlara yönelik kurulan Mustafa Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezini ziyaret ederek, Şile Belediyesi tarafından Kilis'e gönderilen bir kamyon giysinin dağıtımına katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara öncelikle şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade ederek, "Gün birlik beraberlik günü, gün paylaşım, gün birbirimize destek olmak günü, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, İstanbul'dan kalkarak bize destek vermek için geldiler. Sadece Kilis insanına destek olmak, Kilis insanının yanında olduğunu göstermek için buraya geldiler. Sabahtan beri esnafımızla alışveriş yapıyoruz. Bir tır dolusu eşya getirdiler. Burada ihtiyaç sahibi olan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Ben başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya verilecek tek mesaj olduğunu ifade ederek, "Dünyada barışın, huzurun kardeşliğin bekası için Türkiye hem sınırların müdafaası anlamında hem de komşu ülkedeki huzurun bekası anlamında mücadele veren bir ülke, bugün Mehmetçiğimiz sınır ötesinde mücadele verirken, sınır ilçelerimiz, sınır şehirleri ve köylerimiz ayrı bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Muhacirlere ensarlık yapan, ev sahipliği yapan Kilis'e geldik. Belediye Başkanımız Hasan Kara'nın misafiri olduk. Esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vermek için buradayız. Kilis'i bütün tüm Türkiye'deki mücadele veren her bir şehrimizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

İstanbul Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, çocuklara mont ile giysi dağıttı.