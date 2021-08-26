Şilan Makal anne oldu
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Şilan Makal anne oldu

Şilan Makal anne oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene milli futbolcu Şener Özbayraklı'yla nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şilan Makal, anne oldu. Oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

'Yeni Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan Şilan Makal, anne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray forması giydikten sonra bu sene Başakşehir'e transfer olan futbolcu Şener Özbayraklı'yla evlenen oyuncu, çocuğunu kucağına aldı.

Erkek bebek dünyaya getiren Makal'ın kendisi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu, evine gelen çiçekleri Instagram'da paylaşarak, "Herkese çok" diye yazdı. Çift, geçtiğimiz sene mayıs ayında evlenirken, koronavirüs nedeniyle nikahlarını sadece aileleri katılmıştı. İkili, pandemi bitince düğün yapacaklarını söylemişti.

Şilan Makal anne oldu
Şilan Makal anne oldu

Kaynak: Snob Magazin

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