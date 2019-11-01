Silahlı soygunda çalınan 3 kilo altınına kavuşan kuyumcunun mutluluğu

01.11.2019 12:21

Antalya'da soyguncuların çaldığı yaklaşık 800 bin lira değerindeki 3 kilo altınına kavuşan kuyumcu, büyük mutluluk yaşadı. Altınlarını yeniden vitrine yerleştiren esnaf Feyzi Bulce, Antalya Emniyetine teşekkür etti.



Antalya'da yaşayan ve kuyumculuk işiyle uğraşan Feyzi Bulce, altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 800 bin lira değerindeki 3 kilo altınını teslim alan Bulce, tezgaha altınlarını yerleştirdi. Çevredeki esnafın geçmiş olsun dileklerini kabul eden Bulce, "Dükkanımı açtım, rafa saatleri dizmeye başladım. Ondan sonra iki kişi buraya gelir gibi oldu. Arkama baktım bir şey yoktu. İçeri gelip tabancayı doğrultup 'Sesini çıkarma seni öldürürüz' dediler. Bende 'öldürün' dedim. Beni arkaya götürdüler. Başıma tabancayla vurdular yere düştüm. Yere yatırınca göğsüme tekme vurdu, kendimden geçtim. Ama duyabildiğim' Bilezikleri topla' diyorlardı. Elimi bağlayacakken saldırganın kafasına elime geçen bir şeyi vurdum. Bir tane daha vurdum dengesini kaybetti. Diğeri kaçtı. Vurduğumu yere ittim, sonra yakaladık. Yüzleri kapalıydı" dedi.



"4 yılım giderdi"



3 kiloya yakın altını götürdüklerini ve soyguncuların kısa sürede yakalanacaklarını beklemediklerini anlatan Bulce, "Polislerimiz uğraştı, Allah razı olsun gerekeni yaptılar. Bugüne kadar kısa sürede soyguncu yakalamayı duymadım. 800 bin lira değeri vardı. Antalya Emniyetine teşekkür ederim. Eğer altınların gelmese 4 yıl geriye gitmiş olurdum. Giden kendi malım olacaktı. Dostlarımın emanetleri kasadaydı" diye konuştu.



"İş yerini yine açtı"



Çalınan tüm altınlarını teslim aldığını kaydeden Feyzi Bulce, "Bugün iş yerimi açarken korum yoktu. Helal malım. Kimsenin hakkı yok. Helal paramdı, yoksa geri gelmezdi" ifadelerine yer verdi.



Olay hakkında



Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanına gelen silahlı 2 kişi esnafı etkisiz hale getirip 800 bin lira değerindeki 3 kilo ziynet eşyasını çalmıştı. Soygunculardan M.A., Bulce tarafından olay yerinde yakalanırken altınlarla kaçan B.A. ise Konyaaltı Hurma Mahallesi'nde 2 saat içinde yakalanmıştı. 2 zanlı Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA