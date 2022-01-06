Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı (2)

SAMSUN (DHA) - CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Nusaybin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Mehmet Hasan'ın (29) Samsun'daki cezaevinden 20- 30 Aralık tarihleri arasında izinli olarak çıktığı ve dönmediği için firari duruma düştüğü belirtildi.Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri

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