Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞNusaybin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Mehmet Hasan'ın (29) Samsun'daki cezaevinden 20- 30 Aralık tarihleri arasında izinli olarak çıktığı ve dönmediği için firari duruma düştüğü belirtildi.
SAMSUN (DHA) - CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Nusaybin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Mehmet Hasan'ın (29) Samsun'daki cezaevinden 20- 30 Aralık tarihleri arasında izinli olarak çıktığı ve dönmediği için firari duruma düştüğü belirtildi.Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Son Dakika Haberleri
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