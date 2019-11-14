Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

14.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:10
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

'un ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Kavakpınar Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürgen (27), 19 SL 068 plakalı otomobilinin yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalıma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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