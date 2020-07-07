Silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da 4 ay önce kavgada silahla başından yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
07.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:32
Samsun'da 4 ay önce kavgada silahla başından yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında Onur Yıldız (30) silahla kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldız, dün gece hayatını kaybetti. Onur Yıldız'ın İstanbul'dan Samsun'a izne geldiği, silahlı saldırıyı düzenleyen Adem M.'nin (39) ise olaydan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA