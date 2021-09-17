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Silahlı saldırıda sokakta yürüyen kadını kazara vuranlar adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silahlı saldırıda sokakta yürüyen kadını kazara vuranlar adliyeye sevk edildi

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyince işten evine giden kadını kazara vurarak yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyince işten evine giden kadını kazara vurarak yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Büyük Camii yanında önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin S.(19) ile Yasin S. kavga ettikleri Azeri uyruklu Fuzuli Ş. ile kavga etti. Selahattin S., Fuzuli Ş.'yi kovalamaca sırasında tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada işten çıkıp evine giden Kader U.(40) adlı kadının sol bacağına isabet ederek yaraladı. Yaralı kadın 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selahattin S. ile Yasin S. kovaladıkları Fuzuli Ş.'yi darp sonucu kafasından yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Fuzuli Ş. tedavi altına alındı. Motosikletli Yunus polisleri silahla ateş açarak Kader U.'yu kazara yaralayıp olay yerinden kaçan Selahattin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosu ekipleri de Yasin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Selahattin S. ile Yasin S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Silahlı saldırıda sokakta yürüyen kadını kazara vuranlar adliyeye sevk edildi

Silahlı saldırıda sokakta yürüyen kadını kazara vuranlar adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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