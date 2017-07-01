Silahlı Saldırıda Öldürülen AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan Toprağa Verildi (2)
SOYLU VE EKER, MERCAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili...
SOYLU VE EKER, MERCAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atila, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Lice Kaymakamı Sinan Başak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, silahlı saldırıda öldürülen Ak Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.
İlk olarak Orhan Mercan'ın evine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu ve Vali Güzeloğlu'nu burada aile yakınları karşıladı. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Bakan Soylu ve Vali Güzeloğlu okunan duaların ardından saldırıda hayatını kaybeden Mercan'ın mezarını ziyaret edip dua okudu.