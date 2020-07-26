Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - İZMİR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - İZMİR

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

26.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:08

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Ege Mahallesi'nde bir şantiye alanına giren Ahmet K. ve Seyit Ahmet Ş'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet ettiği yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - İZMİR

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Spor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı Güncel
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3. Sayfa
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
30 derece sıcakta kardan adam yaptı, herkesi şaşkına çevirdi
30 derece sıcakta kardan adam yaptı, herkesi şaşkına çevirdi
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Bilim Kurulu üyesi kurban pazarlarındaki tokalaşma çubuğuna karşı uyardı
Bilim Kurulu üyesi kurban pazarlarındaki tokalaşma çubuğuna karşı uyardı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Haydar Akar İlhan Cihaner Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Dalkılıç Öztürk Serengil Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - İZMİR - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 14:21:32. #1.14#
title