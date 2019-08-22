Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

22.08.2019 13:37

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Şeyhsinan Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen iki kişiden biri, Ali Şeker'e ait iş yerine silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin önündeki otomobilin bagaj ve lastiklerine mermi isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA