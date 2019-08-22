22.08.2019 12:04

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen iki kişiden biri, Ali Şeker'e ait iş yerine silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin önündeki otomobilin bagaj ve lastiklerine mermi isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA