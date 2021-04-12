Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen oyuncu Mustafa Üstündağ ile 4 kişi serbest bırakıldı
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Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen oyuncu Mustafa Üstündağ ile 4 kişi serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel
Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen oyuncu Mustafa Üstündağ ile 4 kişi serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Mustafa Üstündağ ve 4 zanlı serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Mustafa Üstündağ ve 4 zanlı serbest bırakıldı.

İlçede düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırdı.

Olayın ardından yapılan çalışmada kavgaya karıştığı öne sürülen Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Üstündağ ve diğer zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üstündağ adliye çıkışında gazetecilere, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı." dedi.

Öte yandan olayla ilgili 4 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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