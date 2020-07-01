Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi Uşak'ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteri arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan Ahmet Yılmaz ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi

UŞAK - Uşak'ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteri arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan Ahmet Yılmaz ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi.

Geçtiğimiz günlerde Uşak'ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada işletme sahibi Ahmet Yılmaz, silahla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi 3 şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi. Yılmaz'ın cenaze namazındaki yoğunluk ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA