Son dakika haberi! Silahlı kavga gecesi, olay yerinin karşısındaki iş yerini soydular

Son dakika 3. sayfa haberi... Silahlı kavga gecesi, olay yerinin karşısındaki iş yerini soydular Açamadıkları yazarkasayı çalarak kayıplara karıştılar Cesaretin böylesi Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 Mayıs gecesinde yaşanan silahlı kavgadan birkaç saat sonra kimliği belirsiz kişiler, olayın yaşandığı yerin karşısında...

Silahlı kavga gecesi, olay yerinin karşısındaki iş yerini soydular

Açamadıkları yazarkasayı çalarak kayıplara karıştılar

Cesaretin böylesi

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 Mayıs gecesinde yaşanan silahlı kavgadan birkaç saat sonra kimliği belirsiz kişiler, olayın yaşandığı yerin karşısında bulunan bir işletmenin yazarkasasını çaldı.

Olay, 19 Mayıs gecesi Çarşamba ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayın yaşandığı günün gece saatlerinde ise 'cesaretin böylesi' dedirten olay yaşandı. Olayın ardından birkaç saat sonra gece 02.00 sıralarında, aynı noktada bulunan bir iş yerine giren kimliği belirsiz iki kişi, iş yerinin yazarkasasından para çalmak istediler. Uzun uğraşlara rağmen yazarkasayı açamayan iki şahıs, yazarkasayı alarak, iş yerinden uzaklaştı. Aynı noktada devriye halinde gezen bekçilere aldırış etmeden büyük bir sessizlikle giren iki şahsın hareketleri pes dedirtti.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan olay işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik kamerası kayıtları üzerine harekete geçerek şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayın yaşandığı yerde başka bir hırsızlık olayı daha

Olayın yaşandığı noktada bulunan başka bir iş yerinde de olay gününden birkaç gün önce de hırsızlık olayı yaşandığı ortaya çıktı. Kimliği tespit edilemeyen bir kişi iş yerinin önünde bulunan meyve reyonundan meyve çalarak kayıplara karıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(OGZ-SLH-NT-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker