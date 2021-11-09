Silahlı çatışmada arada kalan kuyumcunun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in (48) başından vurularak ölümüne neden olan silahlı çatışmaya ilişkin 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, arsa kiralama meselesi yüzünden birbirlerine giren iki grup üyelerinin değişik oranlarda cezalandırılmaları istendi. Okan Karaten'i öldüren silahı ateşleyen şüpheli Yunus Aksak hakkında "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak üzerinde 11 Haziran günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında arsa kiralama meselesi bulunan iki grup önce kavga etti ardından uzun namlulu silahlar ile çatışmaya girdi. Çatışmada çocuğunu parka götürmek için tesadüfen olay yerinden geçen kuyumcu Okan Karaten başından vurularak ağır yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada kurşun isabet eden kurye Mazlum Tikiz, Halis Yalızı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak da yaralandı. Olaya ilişkin 2 ayrı gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN TARAFI OLAN 9 ŞÜPHELİYE DEĞİŞİK SUÇLARDAN HAPİS İSTENDİ

KARATEN'İ ÖLDÜREN ATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE 25 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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