Tabancayla sırtından vurulan şahıs, yaralı halde 3 kilometre motosiklet kullandı Adana'da, husumetlisi tarafından tabancayla sırtından vurulan şahıs, yaralı halde motosiklete binip 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığındı. Yaralı şahıs, hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Adana'da, husumetlisi Samet Fırat İ. tarafından tabancayla sırtından vurulduktan sonra yaralı halde motosiklete binip, 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığınan Sefa Artukaslan (23), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Sefa Artukaslan ve Samet Fırat İ., iddiaya göre yol üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. İki arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Samet Fırat İ. belindeki tabancayı çıkartıp, Artukaslan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin sırtına isabet ettiği Artukaslan, motosikletine binip, can havliyle olay yerinden uzaklaştı.

YARALI HALDE MOTOSİKLET KULLANARAK POLİS KARAKOLUNA GİTTİ

Yaralı halde motosikleti kullanan Artukaslan, 3 kilometre uzaklıktaki Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek, yardım istedi. Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, polis merkezine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Artukaslan, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli Samet Fırat İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA