Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı
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Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı

20.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:40

Gaziantep'te 26 yaşındaki komiser yardımcısı, zimmetli silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Gaziantep'te 26 yaşındaki komiser yardımcısı, zimmetli silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev alan M.M.O., evinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşuları ise 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı komiser yardımcısını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı
Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı
Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı
Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı
Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:40:44. #1.15#
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