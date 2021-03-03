Silahı ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi

KOCAELİ'de polis memuru Abdurrahman Arslan (24), kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

?Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 3 yıldır görev yapan polis memuru Abdurrahman Arslan görevi sırasında araçta kontrol ettiği silahı ateş aldı. Abdurrahman Arslan vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ekip arkadaşları tarafından hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, polis memurunun ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN