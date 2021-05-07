SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ÖĞRETMEN LİDERİ, UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMİŞ
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SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ÖĞRETMEN LİDERİ, UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana merkezli 4 ilde, silah üretimi yapıp sattıkları belirlenen, 27 Nisan'da polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

Adana merkezli 4 ilde, silah üretimi yapıp sattıkları belirlenen, 27 Nisan'da polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.?nin ilkokul öğretmeni olduğu, Hatay'daki atölyesinde kendisine getirilen malzemelerde silah üretimi yaptığı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesini fırsat bilip, daha fazla silah ürettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin, kurdukları özel atölyelerde ürettiği silahları, il il dolaşıp sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 27 Nisan Salı günü operasyon için harekete geçti. Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat'ta belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapan polis, çetenin lideri M.Ç.Y. ile F.H. birlikte M.Ş., M.K., F.Ç. ve T.H.?yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 53 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, Kalaşnikof ve Mauser marka piyade tüfeği ve değişik çaplarda bin 800 mermi ele geçirildi. Ayrıca atölyedeki lazer cihazı ve namlu açmada kullanılan torna makinesine de el konuldu.

'SİLAHI YOL KENARINDA BULDUK' DEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde; silah ticareti yapmadıklarını, 53 silahı yol kenarında bulup, evlerine götürdüklerini öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Y., F.H., M.Ş. ile M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ç. ve T.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİNCE DAHA ÇOK SİLAH ÜRETMİŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.?nin ilkokul öğretmeni olduğu, kendisine getirilen parçalarla Hatay'daki atölyesinde tabanca üretimi yaptığı ve bu silahların satışında da etkin rol oynadığı öğrenildi. Ayrıca pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından M.Ç.Y.?nin daha fazla silah üretimi yaptığı da belirlendi.

SİLAHLARI ELDEN TESLİM ETMİŞLER

Şebekenin bir diğer lideri F.H.?nin, Gaziantep'in Islahiye ilçesinde akaryakıt istasyonu işlettiği ve silah kaçakçılığını finanse ettiği bildirildi. Gizliliğe büyük önem verdiği öne sürülen şebekenin, atölyelerinde ürettiği silahları bizzat elden teslim ettiği saptandı.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ÖĞRETMEN LİDERİ, UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMİŞ
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ÖĞRETMEN LİDERİ, UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMİŞ
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ÖĞRETMEN LİDERİ, UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMİŞ
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ÖĞRETMEN LİDERİ, UZAKTAN EĞİTİMDE DAHA FAZLA SİLAH ÜRETMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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