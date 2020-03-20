Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı - Magazin
Koronavirüs, Yalın, Sıla, Magazin

Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle önlem amaçlı kendilerini eve kapatan Sıla ve Yalın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak konser verdi. İkilinin düeti ise 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

20.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:20
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemize de sıçradı. Dünay genelinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse önlem alan vatandaşlar ise evden dışarı çıkmamaya başladı. Evde olan hayranlarına moral vermek isteyen Sıla ve Yalın ise sosyal medya üzerinden moral konseri verdi.

177 BİN KİŞİ İZLEDİ

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatıldı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı. Ünlüler de bu kampanyaya destek veren vatandaşlara moral vermek için Instagram üzerinden canlı yayın yaparak düet yaptı. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı 177 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

"UMARIM AZ DA OLSA MUTLU OLMUŞSUNUZDUR"

Instagram hesabından Sıla ile düet yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan Yalın, "Mutluluk da bulaşıcıdır! Umarım az da olsa mutlu olmuşsunuzdur. Dünle ilgili en büyük teşekkür en büyük alkış da sana cancağızım" dedi.

7 HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİNİ DOLDURACAK KADAR İNSAN İZLEDİ

Başarılı şarkıcı Yalın, ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında evde çıkamayan hayranları için önceki akşam Instagram üzerinden konser vermişti. Şarkıcının 20 dakikalık konseri 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak yani 102 bin kişi tarafından izlenmişti.

Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcılar Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser verdi

İlgili Haberler

Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu Magazin
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Magazin
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Magazin
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Ali'den beklenmedik karar! Hayatını karartan ismi iyileştirecek Magazin
Ali'den beklenmedik karar! Hayatını karartan ismi iyileştirecek
Virüse yakalanan ünlü sunucu yoğun bakıma, eşi karantina altına alındı Magazin
Virüse yakalanan ünlü sunucu yoğun bakıma, eşi karantina altına alındı
TRT dizilerine koronavirüs engeli! Setlere 2 hafta ara verildi Magazin
TRT dizilerine koronavirüs engeli! Setlere 2 hafta ara verildi
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine 'Evde kalın' çağrısı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Şarkıcı Güliz Ayla, 'Neden striptiz videoları çekmiyorsun' diyen takipçisine sert çıktı
Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı
Ünlü oyuncu koronavirüs ölümlerini küçümseyerek pes dedirtti!
Ünlü oyuncu koronavirüs ölümlerini küçümseyerek pes dedirtti!
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 12:22:59. #1.14#
title