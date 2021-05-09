Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk yuvaları ortaya çıktı

Sıla ve İlker Kaleli'nin aik yuvası ortaya çıktı. Gözlerden uzak ilişkiye yaşayan çift, şarkıcının Bodrum'daki evinde yaşayıp, çalışmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

Sokağa çıkma kısıtlamaları başlamadan önce İlker Kaleli, Sıla'nın Bodrum Bitez'deki evine yerleşti. Çift gözlerden uzak aşklarını yaşıyor. İlker Kaleli de uzun zamandır üzerinde çalışıp stüdyoya girdiği şarkılarının son düzenlemelerini yapıyor. Ortak bir arkadaşımızın söylediklerine göre birbirlerine sırılsıklam aşıklarmış ve çok ama çok mutlularmış. (Bekir Saçar-POSTA)

Kaynak: Snob Magazin