Sıla Türkoğlu evleniyor mu, kiminle? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu o anları böyle paylaştı!

Sıla Türkoğlu evleniyor mu, kiminle? Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile "Sıla Türkoğlu evleniyor mu?" sorularını da beraberinde getirdi. Peki, Sıla Türkoğlu evleniyor mu, kiminle evleniyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SILA TÜRKOĞLU EVLENİYOR MU, KİMİNLE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Türkoğlu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Ata Ayyıldız'dan İtalya'nın Como Gölü'nde evlilik teklifi aldı. Özel olarak hazırlanan bir teknede gerçekleşen organizasyonda Türkoğlu'nun teklife "evet" yanıtı verdiği öğrenildi.

Sıla Türkoğlu evleniyor mu, kiminle

Çiftin önce Milano'ya, ardından Como Gölü'ne uzanan tatil programının, bu özel teklif için planlandığı ifade edildi. Göl manzarasında çiçeklerle süslenen teknede gerçekleşen sürpriz an, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sıla Türkoğlu, teklifin ardından taktığı yüzüğü ve çiçeği Instagram hesabından paylaşarak mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Sıla Türkoğlu paylaşımı

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, ilişkilerini bugüne dek gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak bu anlamlı adımla birlikte, "Sıla Türkoğlu evleniyor mu, kiminle?" sorusu da yanıtını buldu. Türkoğlu'nun Ayyıldız ile evlilik hazırlıklarına başladığı tahmin ediliyor.