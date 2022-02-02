Sıla Korkmaz'ın Set Heyecanı

Koliba Film imzalı "Adı Sevgi" dizisinin kadrosuna dahil olan Korkmaz, dizide Esma isminde bir öğrenciyi canlandıracak. Çekimlere geçtiğimiz günlerde başlayan yapımda genç oyuncu, Gizem Güneş, Yunus Emre Yıldırımer, Fatih Al, Hande Kaptan gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturacağı, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı dizi, çok yakında ATV'de ekrana gelecek.

Sıla Korkmaz kimdir

19 Ekim 1995, İstanbul doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesinde Psikoloji Bölümü öğrencisidir.Yakaranlar oyunu ile tiyatro da yeteneğini gösteren Sıla Korkmaz ilk ekran deneyimini de 2005'te Namus dizisi ile çocuk yaşta yaşamıştı. 2020'de Şeref Sözü dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.