Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü

Ünlü sanatçı Sıla ve Hazer Amani çiftiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü. İkilinin ise bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.