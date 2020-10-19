Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü
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Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü

19.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:09
Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü

Ünlü sanatçı Sıla ve Hazer Amani çiftiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü. İkilinin ise bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı ve sürekli ayrılıp barıştığı iddia edildi.

NE DİYECEKLERİ MERAK KONUSU OLDU

Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin, bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.

BEBEK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.

Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü
Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü
Sıla-Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü

Kaynak: Snob Magazin

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