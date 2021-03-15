Sıla Akhan kimdir? Sıla Akhan kaç yaşında, nereli? Sıla Akhan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sıla Akhan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sıla Akhan kaç yaşında, nereli? Sıla Akhan hayatı ve biyografisi! Sıla Akhan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Sıla Akhan hakkında araştırmalar yapılıyor. Sıla Akhan kimdir? Sıla Akhan kaç yaşında, nereli? Sıla Akhan hayatı ve biyografisi!

SILA AKHAN KİMDİR?

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1992'de bitirdi. 1993-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD'da ikinci ihtisasını tamamladı. 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD'da yardımcı doçent olarak göreve başladı.2002'de doçent oldu. Aynı üniversitede halen profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. 2011-2015 yılları arasında kuruculuğunu yaptığı Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Viral Hepatit Çalışma Grubu'na iki dönem başkanlık yaptı. 2015-2017 döneminde KLİMİK'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.