Ünlü şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddialara tek kelime ile yanıt verdi: Yok öyle bir şey

Şarkıcı Sıla önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı objektiflere yansıdı.

İçeride yaklaşık iki saat kalan ve özel minibüsünü beklediği sırada yanındaki arkadaşlarıyla kapı önünde görüntülenen şarkıcı, sevgilisi İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını "Yok öyle bir şey" diyerek açıkladı.

Sıla ayrıca aralarındaki darp davasında kendisini dövdüğü iddiasıyla eski sevgilisi Ahmet Kural'ın geçtiğimiz günlerde üç ayrı suçtan bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşmesi ile ilgili olarak ise sessizliğini korudu. Avukatı Rezan Epözdemir'in "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasına karşın konuşmaktan kaçınan Sıla "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.