Şikayetler çığ gibi! Genç erkekleri jigolo yapma bahanesiyle kandırıp dolandırmışlar

Bazı internet siteleri üzerinden erkekleri jigolo yapma bahanesiyle dolandıran ve geçtiğimiz aylarda çökertilen çete ile ilgili şikayetler yeniden başladı. Pek çok genç erkek, siteye üye olmak için ödedikleri ücreti sonrasında alamadıklarını; vazgeçmek istediklerini söylediklerinde ise kendilerinden 'cayma' bedelinin istendiğini belirtti.

Kolay yoldan para kazanma arzusundaki erkekleri ''jigolo'' yapma vaadiyle dolandıran çete, temmuz ayında polis operasyonuyla çökertilmişti. O günlerde hız kesen şikâyetler, son dönemde yine çığ gibi arttı.

ÜYELİK İPTALİNE 'CAYMA' BEDELİ ALMIŞLAR

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurduğu jigolo sitelerinde "10 bin TL kazanmak ister misiniz? " ilanları veren çeteyi belirlemişti. 10 çağrı merkezi kuran çetenin çalışanları, başvuranlara gold ve VIP seçenek sunuluyor, bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alınıyor, kadınlarla buluşamayanlar üyeliği iptal etmek istediklerinde ''cayma'' bedeli isteniyordu. Bazılarından da parasını FETÖ hesabına yatırdığı söylenerek kurtarma vaadiyle yeni paralar alınmıştı. Polisin düzenlediği operasyonda çete elebaşı Ç.Ö'nün de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış; 304 bin TL, 7 bin dolar, 259 cep telefonu ele geçirilmişti. 11 lüks araca da el konulmuştu. Dijital verilerde dolandırılan yaklaşık 5 bin kişinin ismine ulaşılmış, 15 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapıldığı belirlenmişti.

REKLAMLARIN KISITLANMASINI İSTİYORLAR

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen operasyonun ardından internet siteleri ve Emniyet'e yapılan şikayetler bitme noktasına gelmişti.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, yakın dönemde hem internet hem de polise yapılan isimsiz ihbarlarda büyük bir artış yaşanmaya başladı. Dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu da internet üzerinde rumuz isimlerle yazılar yazarak dolandırıldıklarını belirterek yardım isterken, bazıları da arkadaşlarının şaka amaçlı kendilerini sitelere üye yaptıklarını, mağdur olduklarını belirterek yardım talebinde bulunuyor. Bazı erkekler ise jigolo reklamlarının sosyal medya platformlarında yoğunlaştığını, bu reklamlara girerek üye olduklarını belirterek, bu reklamlara kısıtlama getirilmesini istiyor. Polis artan ihbar ve şikâyetler üzerine yeniden çalışma başlattı.



İşte internette şikayet sitelerine rumuz isimlerle yazanlardan bazıları:



- Ferruh: Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1.000 TL ödetiyorlar. ''5.000 lira alacaksın'' deseler de kesinlikle söyledikleri gibi değil. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar.



- Onur: Ben Twitter'da rastgele ''jigolo olmak ister misiniz'' yazan reklama tıkladım. 300 TL para yatırmamı istediler. Yatırdım. Onaylanmasını bekliyorum hâlâ. Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum.



- Kuray: Sadece öylesine başvurduğum siteden sabah aradılar. Anlamadım ne dediklerini ve iptal etmek istediğimi söyledim. 400 TL ücret istediler. Ardından "780 TL daha yatırın size 400 TL'nizi geri vereceğiz'' dediler. Ardından ''1.630 TL daha yatırın size toplam olarak 2.000 TL'nizi geri vereceğiz'' dediler. 400+780 TL maalesef yatırdım.



- Ata: Maddi sıkıntılar yüzünden jigolo olmaya karar verdim ve bu ajans karşıma çıktı. Büyük bir yanlış yaptığımı iş işten geçtikten sonra anladım toplamda 4.400 TL param gitti. Hepsi Twitter'a doluşmuşlar.



- Ümit: 800 TL ile ''jigolo kaydınız oluşturuldu'' deyip 25 bin liramı aldılar. Bunlara bir dur denmeli. Sizlerden davacıyım.