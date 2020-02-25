: Siirtli öğrenciler oyuncaklarını depremzedelere gönderdi

25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:25

Siirt Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, oyuncaklarını ve duygularını aktardıkları mektupları Elazığ ve Malatya'da depremzede çocuklara gönderdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından okul yönetiminin çağrısı üzerine öğrenciler, evlerindeki veya harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları okula getirdi.

Bir ayda toplanan 5 bin oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki çocuklara gönderilmek üzere kolilere dolduruldu.

Okul müdürü Mustafa Özkoyuncu, öğrencilerin deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek,"Sağ olsunlar öğretmenlerimiz ve tüm öğrencilerin çabalarıyla bir ayda 5 binin üzerinde oyuncak toplandı. Bunları hepsini kolilere yerleştirerek Elazığ ve Malatya'daki miniklere göndereceğiz." dedi.

Rehber öğretmen Emine Bahçeci de kampanyanın öğrenciler arasında dayanışma duygusunu artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm öğrencilerimizin katkıda bulunması bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerin getirdikleri oyuncak paketleri açtığımızda kendi duygularını yazan not ve mektupların olması bizi de duygulandırdı. Mektuplarda 'canım kardeşim siz üzülmeyesiniz diye size oyuncak gönderiyoruz', 'sizleri çok seviyoruz sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur' notlarının yer alması bizleri çok sevindirdi. Öğrencilerimle gurur duyuyorum."

Öğrencilerden Kevser Canpolat, evde çok sevdiği oyuncak bebeğini depremden etkilenen çocuklara göndereceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zeynep Evsa da harçlığından biriktirdiği parayla satın aldığı oyuncağın kutusunun içine "Sizleri seviyoruz canım arkadaşlarım, ne olur üzülmeyin." yazılı not koyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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