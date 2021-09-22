Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı - Haberler
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Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Tillo ilçesinde "Kendi Pestilini Kendin Yap projesi" kapsamında üzüm sıkma makinası hibe edilen çiftçiler, pestil yapmaya başladı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde "Kendi Pestilini Kendin Yap projesi" kapsamında üzüm sıkma makinası hibe edilen çiftçiler, pestil yapmaya başladı.

Sinep köyünde düzenlenen programa katılan Tillo Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Resul Eren, projeye katkı sunanları kutladı.

Daha önce geleneksel yöntemlerle küçük havuzlarda üzüm sıkılarak pekmez haline getirildiğini belirten Eren, bu yöntemle üreticilerin verim kaybı yaşadığını söyledi.

Projenin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklendiğini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Tillo Kaymakamlığı öncülüğünde hazırladığımız iki proje yıl içinde kabul gördü. 374 bin 600 bin lira tutarında iki projeden biri olan kendi pestilini kendin yap projesi yüzde 70'i GAP hibe desteği, yüzde 30'u da üretici katkısıyla hayata geçti. Proje ile Tillo'da 6 köy ve 3 mahallede 27 çiftçiye üzüm sıkma makinesi desteği sağlandı. Bugün de köyde bağ bozumu yaptık. Toplanan üzümler sıkma makinasından geçirilerek yılın ilk pestili yapıldı."

Proje Koordinatörü Çağdaş Can Toprak ise projeye çiftçilerin büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Tillo pestilinin markalaşması için çalıştıklarını ifade eden Toprak, üzümün sıkma işleminde sonra arta kalan posanın da hayvan yemi olarak kullanıldığı kaydetti.

Projeden yararlanan Metin Sevinç ise kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, kendi markasıyla pestil yapmayı planladığını söyledi.

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı

Çiftçiler, kendilerine hibe edilen üzüm sıkma makinalarıyla pestil yapmaya başladı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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